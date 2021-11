Energylandia

Energylandia deelt video-animatie van nieuw themagebied Sweet Valley

Een video-animatie laat zien wat bezoekers kunnen verwachten van Sweet Valley, het nieuwe themagebied van Energylandia. Het Poolse pretpark investeert in een themadeel dat in het teken staat van snoep en andere lekkernijen, met twee familieachtbanen. In totaal komen er tien attracties.



De mijntrein Choco Chip Creek maakt al testritten. Afgelopen maand werd bekend dat Energylandia een tweede rollercoaster toevoegt aan het gebied: Honey Harbour. Daarmee telt Energylandia straks in totaal negentien achtbanen. Beide exemplaren komen uit de fabriek van de Nederlandse leverancier Vekoma.

De andere attracties in Sweet Valley krijgen namen als Candy Carousel, Crazy Born, Choco Valley Mini Tour, Lollypop Farm, Tree Grove en Tea and Treats. Voor het ontwerp werd het Nederlandse bedrijf Jora Vision ingeschakeld. In een latere fase wil men een multifunctioneel complex met een theater en een restaurant toevoegen: Sweet Valley Town Hall.