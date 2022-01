Kermis

Eigenaar reuzenrad krijgt celstraf voor dodelijk ongeluk op festival

Een Duitse kermisbaas is veroordeeld tot veertien maanden celstraf. Tijdens een ongeluk met zijn reuzenrad kwam in 2019 een 31-jarige man om het leven. Als gevolg van een montagefout viel het slachtoffer tijdens de rit uit zijn gondel. De exploitant is dood door nalatigheid ten laste gelegd.



Het incident vond plaats op het Open Beatz Festival in Herzogenaurach. De man was volgens de rechtbank dronken. Hij zou in het bakje gedanst hebben. Daarbij kwam hij tegen de deur aan, die door het gewicht openklapte. De man viel 25 meter naar beneden en overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Uit onderzoek blijkt dat een borgpen onjuist was gemonteerd. Daardoor kon de gondel niet goed worden afgesloten. Technici troffen hetzelfde euvel aan bij meerdere andere bakjes.



In beroep

De officier van justitie had vijftien maanden voorwaardelijke celstraf geëist. De rechter legde dus een zwaardere straf op. De kermisbaas gaat nog wel tegen de uitspraak in beroep.



In dezelfde zaak werd eerder een inspecteur van TÜV Rheinland veroordeeld voor dood door schuld. Hij gaat een jaar de cel in. De man had het reuzenrad al goedgekeurd voordat de attractie volledig was opgebouwd.