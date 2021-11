Mirabilandia

Italiaans pretpark laat bezoekers op de pof naar binnen

Bezoekers van het Italiaanse pretpark Mirabilandia hoeven hun tickets en hotelrekeningen niet meer direct te voldoen. Via de dienst Scalapay is het mogelijk om in drie termijnen te betalen.



Scalapay schiet de rekening voor, waardoor Mirabilandia niet op het geld hoeft te wachten. Bezoekers betalen tijdens het boeken van hun kaartjes of hotel slechts een derde van het totaalbedrag. De resterende som wordt vervolgens in twee maandelijkse termijnen afgeschreven.

Als dat allemaal goed gaat, zijn gasten geen rente verschuldigd. Wie te laat over de brug komt, betaalt minimaal 6 euro boete. Het park besloot in aanloop naar het halloweenseizoen met de betaalservice samen te gaan werken.



Betaalbaarder

"Nu kopen en later betalen wordt steeds aantrekkelijker voor consumenten", zegt een woordvoerster van Mirabilandia. "Dankzij Scalapay is Halloween nu nog betaalbaarder voor iedereen."



Scalapay haalde Mirabilandia over met een eigen onderzoek. Daaruit zou blijken dat 60 procent van de Italianen vaker naar een pretpark gaat als ze gespreid kunnen betalen. 63 procent zou sneller geneigd zijn om een abonnement af te sluiten. Liefst 74 procent zegt eerder een hotelarrangement te boeken als dat op de pof kan.