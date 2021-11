Puy du Fou España

Spaans themapark breidt capaciteit van megashow uit: zesduizend zitplaatsen

De grootste show van het Spaanse themapark Puy du Fou España wordt nóg groter. Bij de opening in 2019 telde avondspektakel El Sueño de Toledo 4127 zitplaatsen. Later steeg dat aantal naar 5080 plekken. Volgend jaar wordt de tribune nog een stukje groter.



Dan herbergt de gigantische arena maar liefst 6033 zitplaatsen. De uitbreiding moet in het voorjaar van 2022 af zijn. Onlangs stemden de autoriteiten in met het project. De tribune wordt uitgebouwd aan de rechterzijde. Dat was al onderdeel van de oorspronkelijke plannen.

Puy du Fou España ging afgelopen zomer open. De avondshow startte twee jaar eerder. El Sueño de Toledo is een tachtig minuten durend spektakel met acteurs, fonteinen, videoprojecties en vuurwerk in een decor van 3900 vierkante meter. Men spreekt over "de grootste show in Spanje".



Beroemd

Het concept werd gebaseerd op La Cinéscénie, de beroemde avondvoorstelling van de Franse vestiging van Puy du Fou. Die productie bestaat al sinds 1978. Het omliggende themapark opende in 1989.