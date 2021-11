MagicLand

Bezoekers van Italiaans pretpark mishandeld in de wachtrij: daders spoorloos

Voor twee bezoekers van het Italiaanse pretpark MagicLand is een dagje uit geëindigd in een nachtmerrie. Een man en een vrouw werden afgelopen zondag aangevallen in een wachtrij voor een spookhuis. Ze moesten met verwondingen in het gezicht worden overgebracht naar het ziekenhuis.



De onruststokers begonnen in eerste instantie te duwen en te trekken in de rij. Toen één van de twee slachtoffers - ene Martina - daar wat van zei, sloeg de vlam in de pan. Ze werd hardhandig aan haar haren getrokken. Haar vriend Riccardo, die de situatie probeerde te sussen, is herhaaldelijk met een boksbeugel in zijn gezicht geslagen.

Vervolgens moest ook Martina klappen incasseren. In gesprek met regionale media vertelt ze onder meer hoe ze door haar belager met een vuist in haar nek geslagen is. Een vrouw die het voorval zag gebeuren en wilde ingrijpen, werd weggeduwd en viel bewusteloos op de grond.



Geïdentificeerd

De slachtoffers klagen over het gebrek aan beveiligers in het park. Ook vinden ze dat het personeel niet adequaat heeft gehandeld, want de daders konden ontkomen zonder geïdentificeerd te worden.



Het management van MagicLand laat in een reactie weten dat medisch personeel en de politie binnen enkele minuten arriveerden. Er zouden juist extra bewakers aanwezig zijn geweest vanwege de halloweendrukte. Men benadrukt dat dergelijke gebeurtenissen nooit eerder hebben plaatsgevonden in het park. "En MagicLand kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gedrag van individuele bezoekers."