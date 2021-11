Attractiepark de Waarbeek bouwt nieuwe darkride: 'We zochten iets speciaals'

Attractiepark de Waarbeek

In het Twentse pretpark de Waarbeek wordt gewerkt aan een nieuwe attractie. Het familiepark in Hengelo opent in 2022 een darkride met een spookthema, bevestigt directeur Kevin Moespot aan Looopings. Van de voorgevel kan het park al een ontwerp en een maquette laten zien. Wat er binnen te zien zal zijn, blijft nog even geheim.



"We hadden een kermisattractie neer kunnen zetten die iedereen al kent, maar we zochten naar iets speciaals waarmee we de verwachtingen van de bezoekers kunnen overtreffen", aldus de directeur. Een spookhuis ontbrak nog in het aanbod. "Het wordt een unieke beleving die voor ons op maat wordt gemaakt."

Voor het ontwerpen en bouwen van de façade werd de firma Petro Art Production ingeschakeld. "Het moet qua kwaliteit en uitstraling een degelijk product worden, met een wow-factor die je niet verwacht in een kleiner park", zegt Moespot.



Twaalf jaar

Op de plek van het nieuwe haunted house was de afgelopen jaren een kermisachtbaan te vinden. "Die huurden we tijdelijk om zo het gat op te vullen." Los daarvan wordt dit de eerste serieuze nieuwe attractie in twaalf jaar tijd. "We hebben iets in te halen", weet de directeur.



Het Overijsselse park kijkt ondanks corona terug op een prima seizoen, met 110.000 bezoekers. Dat is een stijging van maar liefst 47 procent ten opzichte van 2020. Moespot: "We hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de infrastructuur en opknapbeurten. Vanaf nu willen we elk jaar een attractie vervangen of toevoegen. Voor 2023 hebben we ook iets mooi in petto."