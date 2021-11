Gardaland Resort

Gardaland blijft voor het eerst open tussen Halloween en Kerstmis

Pretpark Gardaland, gelegen aan het Italiaanse Gardameer, verlengt het seizoen. Normaal gaat het park dicht tussen de halloween- en kerstperiode. Nu kunnen bezoekers ook op alle zaterdagen en zondagen in november terecht in het attractiepark.



In de weekenden van 6 en 7, 13 en 14, 20 en 21 en 27 en 28 november vindt het familie-evenement Prezzemolo & Friends plaats. Een deel van het park is geopend, van 10.00 tot 17.00 uur. De focus ligt op kindvriendelijke activiteiten, meet-and-greets en shows.

Toch zijn er ook een hoop grote attracties geopend, waaronder wildwaterbaan Jungle Rapids, mijntrein Mammut, waterachtbaan Fuga da Atlantide, suspended coaster Blue Tornado, draaiend huis Magic House, wing coaster Raptor, dive coaster Oblivion, vrijevaltoren Space Vertigo en uitkijktornen Flying Island.



Legoland

Het gedeelte van het park met loopingachtbaan Shaman, boomstambaan Colorado Boat en spinning coaster Kung Fu Panda Master blijft dicht. Kaartjes voor Prezzemolo & Friends zijn inclusief toegang tot het overdekte zeeaquarium Sea Life en miniatuurstad Miniland in het nieuwe Legoland Water Park.