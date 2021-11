DierenPark Amersfoort

Beverrat verdwijnt uit Nederlandse dierentuinen: laatste exemplaar overleden in Amersfoort

Beverratten verdwijnen langzaam maar zeker uit de dierentuinen in Nederland. Omdat de diersoort is beland op een lijst met invasieve exoten, mogen beverratten niet meer in dierenparken gehouden worden. DierenPark Amersfoort moest onlangs afscheid nemen van de laatste beverrat.



Dierentuinen die nog beverratten in hun bezit hadden voordat de lijst van kracht werd, mogen de dieren houden totdat ze een natuurlijke dood sterven. "Voorwaarden zijn wel dat de dieren niet kunnen ontsnappen en dat men zorgt dat ze zich niet kunnen voortplanten", staat in een memo van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

In DierenPark Amersfoort is de allerlaatste beverrat gestorven, bevestigt een woordvoerder aan Looopings. "Onze dieren bleven hier wonen totdat zij waren overleden", zegt hij. "De beverrat is nu niet meer te bewonderen in ons park. Over de toekomst van het verblijf volgt later meer informatie."



Artis

De beverrat is een zwaargebouwd knaagdier met een brede, hoekige kop. Ook in GaiaZOO komen tegenwoordig geen beverratten meer voor. Sommige kleine dierenparken huisvesten nog wel enkele exemplaren. Ook de Amsterdamse dierentuin Artis heeft er nog een aantal.



Invasieve exoten zijn dieren die oorspronkelijk niet in het wild voorkomen, maar er wel prima kunnen overleven. Om te voorkomen dat ze de natuur aantasten en andere dieren verdrijven, werden er Europese regels voor in het leven geroepen. De kosten als gevolg van schade door en bestrijding van beverratten in Europa worden door de overheid geschat op ruim 65 miljoen euro per jaar.