The Horror Zone

Brabants horror-evenement al na één avond stopgezet door nieuwe coronaregels

Horror-evenement The Horror Zone wordt per direct stopgezet vanwege de nieuwe coronamaatregelen. Eigenlijk zou het evenement deze maand plaatsvinden op zes avonden, van 19.00 tot 23.00 uur. Gisteravond - tijdens de eerste avond - werd bekend dat het kabinet evenementen zonder vaste zitplaatsen aan banden legt.



De organisatie hield daar al een beetje rekening mee, vertelt initiatiefnemer Koen van Dommelen aan Looopings. "We hadden nog een beetje hoop toen we hoorden dat culturele activiteiten wel door konden gaan, omdat we onszelf zien als theater op locatie", zegt hij.

Uiteindelijk kwam er toch slecht nieuws. "We hebben nauw contact gehad met mensen van de gemeente. Ze waren heel meedenkend, maar omdat we een evenementenvergunning hebben, konden ze eigenlijk niks voor ons doen."



Spookhuizen

Na een jaar afwezigheid vanwege de coronacrisis verhuisde The Horror Zone in 2021 naar een nieuwe locatie. In het Brabantse dorp Bosschenhoofd, tussen Breda en Roosendaal, werden twee spookhuizen en een walkthrough opgebouwd: McFerguson Meat Factory, Mr. Tannen's County Museum en Forest View County Park.



Van Dommelen kijkt met gemengde gevoelens terug op de eerste en tevens laatste avond. "Ik heb geprobeerd om de knop om te zetten nadat het nieuws kwam. Het was gezellig druk en onze acteurs hebben alles gegeven, dus het was zeker een mooie avond. We hebben aan alle betrokkenen kunnen laten zien dat we een leuk evenement zijn, een soort generale repetitie."



Maskers

Hoe nu verder? "We hebben natuurlijk nog geen idee hoelang de lockdown gaat duren, dus het is afwachten wanneer we weer kunnen draaien." Men houdt in ieder geval vast aan het jaarthema Welcome to Huckabay, dat draait om een stadje in de Amerikaanse staat Texas. "We hebben geïnvesteerd in drukwerk, banners, kleding, grime en maskers, dus het zou zonde zijn om al na één avond iets anders te kiezen."