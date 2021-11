Duinrell

Video: man probeert trompet te spelen in achtbanen Duinrell

Trompettist Jeffrey Parmentier is een bijzondere uitdaging aangegaan in Duinrell. Hij had zijn volgers op social media beloofd om een keer trompet te gaan spelen in een achtbaan. Die kans kreeg hij onlangs in het Wassenaarse attractiepark.



In filmpjes op zijn Instagram-account is te zien hoe Parmentier - ook wel bekend als DJ-Djeff - zijn trompet gebruikt in de 15 meter hoge familieachtbaan Dragonfly en de 22 meter hoge loopingachtbaan Falcon.

In Dragonfly brengt de trompettist de melodie van Pirates of the Caribbean ten gehore. Tijdens een ritje in Falcon probeert hij achtereenvolgens Viva Hollandia van Wolter Kroes en Animals van Martin Garrix te spelen. Dat blijkt echter makkelijker gezegd dan gedaan: zodra de achtbaantrein vaart maakt, is het haast onmogelijk om nog geluid uit het instrument te krijgen.



Vette ervaring

Dat leidt tot een hoop hilariteit in de karretjes. Parmentier heeft naar eigen zeggen een topdag gehad. "Wat was dit vet om te doen!", schrijft hij. "Thanks Duinrell voor deze hele vette ervaring!"