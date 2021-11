Efteling

Video: youtubers wandelen de Efteling binnen zonder te betalen

Het is een paar youtubers gelukt om de Efteling binnen te komen zonder te betalen. Dat is te zien in een filmpje op het nieuwe YouTube-kanaal The Madlads. De videomakers lieten zich inspireren door een soortgelijke actie van YouTube-kanaal Gierige Gasten uit 2015.



Ze klagen over de hoge entreeprijs van het Kaatsheuvelse attractiepark. "Wij dachten natuurlijk: dat kan goedkoper, dus gingen wij checken of je vijf jaar na de Gierige Gasten nog steeds zo makkelijk de Efteling binnenkomt", aldus een voice-over.

De methode die destijds gebruikt werd - achteloos naar binnen wandelen via de personeelsingang - bleek echter niet te werken. Bij de ingang voor hotelgasten, gelegen in speeltuin Kleuterhof, hadden de youtubers meer geluk.



Toezicht

"We lopen serieus gewoon naar binnen en niemand die ons controleert", lacht één van hen. Kennelijk was er even geen Efteling-medewerker aanwezig om toezicht te houden.



De Efteling is er niet blij mee, vertelt een woordvoerder aan Looopings. "We keuren deze actie niet goed en het is een slecht voorbeeld", zegt hij. "Wanneer je het park binnendringt zonder te betalen, riskeer je een boete. Uiteraard bekijken we ook intern hoe we dit soort acties kunnen voorkomen in de toekomst."