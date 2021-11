Center Parcs De Huttenheugte

Monsterklus: reusachtige zwembadkoepel Center Parcs De Huttenheugte vervangen

Center Parcs-vakantiepark De Huttenheugte, gelegen in het Drentse dorp Dalen, heeft een monsterklus achter de rug. De afgelopen weken werd de reusachtige koepel van zwemparadijs Aqua Mundo volledig vervangen. Een videocompilatie toont hoe de werkzaamheden zijn verlopen.



De koepel, met een oppervlakte van 3000 vierkante meter, bestaat uit zestien delen met 765 ramen. Er waren twee gigantische kranen nodig om de 33 meter lange spanten te monteren. Vanwege de enorme logistieke operatie was het park ruim vijf weken gesloten voor publiek.

Center Parcs spreekt in een persbericht over een "race tegen de klok met minutieuze planning". "Elke dag is in twee shifts van tien uur gewerkt, steeds door honderd man per ploeg. Tegelijkertijd werd telkens één spant gesloopt en een ander direct opnieuw opgebouwd."



Waterspeelplaats

De vernieuwing bij Aqua Mundo is onderdeel van een groot renovatieprogramma van ruim 33 miljoen euro. In het overdekte waterpark realiseerde men ook een nieuwe waterspeelplaats voor kinderen. Verder zijn alle tegels in het bad vervangen en kwam er nieuwe verlichting, boven en onder water.



Bovendien kunnen bezoekers zich voortaan omkleden in nieuwe kleedkamers. Ook het dak boven de wildwaterbaan is vervangen. Daarnaast vernieuwde Center Parcs de volledige luchtbehandeling.



Metamorfose

Op dit moment wordt nog gewerkt aan de vakantiehuizen in het park van 110 hectare: alle 658 cottages ondergaan een gefaseerde metamorfose. Die moet in december 2022 zijn afgerond. Daarbij wordt het aantal vip-huisjes uitgebreid en komen er themahuisjes bij.