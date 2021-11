Disneyland Paris

Culinaire kerstmarkt met bijzondere lekkernijen in Disneyland Paris

In Disneyland Paris is deze winter weer een culinaire kerstmarkt te vinden. Na een jaar afwezigheid keerde evenement L'Hiver Gourmand terug naar het Walt Disney Studios Park. In zeven verschillende hutjes worden lekkernijen uit binnen- en buitenland verkocht.



De chalets kregen de namen Les Douceurs d'Hiver, Goûts & Saveurs des Montagnes, Les Recettes de la Cigogne, La Bigoudène Gourmande, Les Saveurs de Saison, Vegan Kitchen en The Winter Twist. Ze staan opgesteld op Ratatouille-plein La Place de Rémy en Hollywood Boulevard, tussen Toy Story Playland en The Twilight Zone Tower of Terror.

Het menu bestaat onder meer uit zuurkool, pretzels, quiche, ovenschotel met eend, gekarameliseerde appeltaart, geroosterde kastantjes en bananenbrood. Bezoekers kunnen ook kiezen voor bijvoorbeeld sponscake met chocolade, tartiflette met kaas, melkbrood met gerookte zalm en bieslookroom en butternutsoep.



Wijn

Verder zijn er pannenkoeken met ham en kaas, pannenkoeken met geitenkaas, honing, walnoten en rucola en pannenkoeken met eendenborstfilet, kaas en rucola. Verschillende soorten wijn maken het aanbod compleet. De kraampjes van L'Hiver Gourmand blijven staan tot en met 20 maart 2022.