Kermis

Kermisondernemer is klaar met coronaregels: 'Je wordt genaaid waar je bij staat'

De bekende Amsterdamse kermisondernemer Frans Stuy heeft zijn buik vol van de coronamaatregelen. Dinsdag werd bekend dat bezoekers van Nederlandse kermissen vanaf zaterdag een coronabewijs moeten tonen bij de ingang. Stuy exploiteert momenteel een kermis in Amsterdam-Noord, die tot en met zondag 7 november duurt.



De kermisbaas is er klaar mee dat het kabinet de kermiswereld beperkingen op blijft leggen. "Je wordt genaaid waar je bij staat, man", zegt hij in een reportage van de lokale nieuwszender AT5. "Elke keer weer, fuck you."

Volgens Stuy is het kermisterrein vergelijkbaar met een winkelstraat: een gebied in de openlucht, waar de bezoekers voortdurend in beweging zijn. Hij snapt er niets van dat op kermissen wel een coronacontrole nodig is, maar in winkelstraten niet. Ook pretparken en dierentuinen hoeven voorlopig niet met het coronatoegangsbewijs te werken.



Heel vervelend

"En nu moeten we dadelijk iedereen weer gaan coderen, binnenlaten", verzucht hij. "Ik weet het niet meer. Nu moeten we dat weer even gaan regelen. Het is heel vervelend. Dat meen ik echt."



Kermisexploitant Tommy Boesveld heeft een andere oplossing voor ogen. Hij wil alleen kermisbezoekers die gebruikmaken van een attractie om een QR-code vragen. Als ze die kunnen laten zien, ontvangen ze een polsbandje dat ze de rest van de dag overal kunnen gebruiken.