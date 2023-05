Tivoli Sariola

Monsterlijke hardrockband Lordi heeft een eigen spookhuis

De Finse hardrockband Lordi heeft tegenwoordig een eigen spookhuis. Bezoekers van een reizend pretpark in Finland kunnen een ritje maken in de Lordi Ghost Train, een spookhuis dat in het teken staat van het repertoire van de monsterlijke groep. De attractie vormde ook al het decor van een videoclip.



Lordi is bekend geworden dankzij het winnen van het Eurovisiesongfestival van 2006, met het nummer Hard Rock Hallelujah. In 2021 verscheen de muziekvideo Borderline, opgenomen op het terrein van het Finse reizende attractiepark Tivoli Sariola. Speciaal voor de clip werd een bestaand spookhuis met de naam Demon House getransformeerd tot Lordi Ghost Train.

Op de façade staan sindsdien onheilspellende schilderingen gebaseerd op nummers en personages en oud-personages van de band. Ook het Lordi-logo is zichtbaar. De lichtgevende geveltekst Fresh Blood Bank bleef staan. Tivoli omarmde de aanpassing: vanaf 2022 wordt de attractie daadwerkelijk Lordi Ghost Train genoemd.



Handtekeningensessie

Het afgelopen jaar heeft men ook de binnenscènes stap voor stap vernieuwd, om bij het nieuwe Lordi-thema te passen. Inmiddels zijn alle aanpassingen gereed en kan iedereen de Lordi-attractie in volle glorie aanschouwen. De band zelf was in september vorig jaar nog aanwezig bij het spookhuis voor een handtekeningensessie.