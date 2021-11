Efteling

Winterplattegrond Efteling toont nieuw themagebied Wereld van Sindbad

De Wereld van Sindbad, het nieuwe themagebied van de Efteling, is verschenen op de plattegrond. Wie de actuele winterplattegrond van het Brabantse attractiepark bekijkt, ziet dat er het één en ander is veranderd bij Monsieur Cannibale en het Avonturen Doolhof in parkdeel Reizenrijk.



Onder de rieten kap van de voormalige kookpottenmolen is nu een kolkende zee met handelsschuitjes zichtbaar. De attractie gaat voortaan door het leven als Sirocco. Op de oude plek van het labyrint staan de exotische hutjes van waterspeelplaats Archipel.

Tegelijkertijd wijzigt de infrastructuur in het gebied, met een aangepaste looproute en een verplaatste wachtrij. De afscheiding tussen Vogel Rok en Carnaval Festival staat ook al op de kaart. In een latere bouwfase wordt Archipel uitgebreid en pakt de Efteling het nabijgelegen restaurant Panorama aan.



Bakkerij

Ook nieuw op de plattegrond is Bäckerei Krümel, de in aanbouw zijnde bakkerij bij familieachtbaan Max & Moritz. Die gaat begin december open. De Winter Efteling - wederom zonder schaatsbaan - start op maandag 15 november.