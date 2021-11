Disneyland Paris

Disneyland Paris maakt abonnementen duurder: jaarkaart voor 479 euro

Een abonnement op Disneyland Paris is duurder geworden. Vanaf vandaag hanteert Disney hogere tarieven voor alle vier de abonnementsvormen. Een Infinity-jaarkaart, goed voor een jaar lang toegang zonder beperkingen, kost voortaan 479 euro.



Dat is 30 euro meer dan voorheen. Voor een Magic Plus-pas, die op 350 dagen in het jaar gebruikt kan worden, moet nu 329 euro betaald worden in plaats van 299 euro. De prijs van een Magic Flex-abonnement, geldig op 300 dagen in het jaar, steeg van 259 euro naar 299 euro.

De goedkoopste pas Discovery kost vanaf vandaag 209 euro in plaats van 179 euro. Daarmee mogen abonnementhouders op slechts 150 geselecteerde dagen naar binnen: bijna alle weekenden en vakanties vallen dan af. Parkeren zit er niet bij inbegrepen, bij de andere drie abonnementen wel.



Reserveringen

Vanwege de coronacrisis moeten abonnementhouders een bezoek aan de Disney-parken vooraf online reserveren. Iedere abonnee kan maximaal drie reserveringen tegelijk maken. Populaire dagen zitten snel vol.



De prijzen van vriendentickets blijven vooralsnog ongewijzigd: die kosten 37 euro in het laagseizoen en 52 euro in het hoogseizoen. Enkele verdwenen voordelen voor Infinity-abonnees, zoals vip-zitplekken bij shows en toegang tot zwembaden in hotels, keren voorlopig niet terug. De nieuwe tarieven zijn geldig tot eind maart 2022.