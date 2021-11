Walibi Holland

Walibi-acteur doet boekje open over Halloween Fright Nights: 'Ik liep met m'n masker op te huilen'

Een acteur van de Halloween Fright Nights in Walibi Holland onthult met wat voor problemen hij dit jaar te maken heeft gehad. In verschillende TikTok-filmpjes vertelt scare actor Jorn Barte uitvoerig over ongelukken en andere incidenten die zich hebben voorgedaan tijdens het halloweenseizoen.



Walibi vraagt acteurs om terughoudend te zijn met het delen van dergelijke informatie op social media, maar Barte gooit al zijn beslommeringen op straat. Hij speelde de rol van pompoenman in de scare zone Tangled Twigs. Dat ging niet zonder slag of stoot. "Ik heb een keer een meisje vet hard in de modder laten vallen", aldus de acteur. "Een ander meisje is achterover op het asfalt gevallen door mij."

Het bijbehorende masker zat voor geen meter, zegt Barte, waardoor hij nauwelijks iets zag. "Ik was echt blind in die zone." Bovendien was zijn plofbroek te groot. Toen hij een keer per ongeluk een touwtje lostrok, zakte de broek onmiddellijk naar beneden. "Ik stond in m'n onderbroek in de zone."



Blauwe plek

Hij beschrijft ook hoe hij een keer ontzettend hard van een podium is gevallen, doordat hij zijn evenwicht verloor. "Niet eens een beetje, maar echt gewoon vol. Dwars door het decor, gewoon een volle meter naar beneden." Tot zijn verbazing kon hij blijven werken, hetzij met een enorme blauwe plek.



De laatste avond van de Halloween Fright Nights 2021 - zondag 31 oktober - beschrijft Barte als "chaos". Urenlange stortregen zorgde voor heel wat problemen. De acteurs hadden al rekening gehouden met het slechte weer: ze droegen vuilniszakken onder hun kleding, in de hoop droog te blijven.



Uitwringen

"Waar we alleen niet op voorbereid waren, was dat het zó hard zou gaan regenen. Na twee uur in die teringregen had je helemaal niets meer aan die vuilniszakken. Ik was tot aan mijn onderbroek en sokken doorweekt. Het sop stond in mijn schoenen, je kon me uitwringen."



De acteur begon na verloop van tijd te trillen van de kou. Even later merkte hij dat een groot deel van zijn collega's verdwenen was. "Ik dacht: wat gebeurt hier?" In een caravan achter de schermen trof hij drie andere acteurs aan, die er ook helemaal doorheen zaten. "Hun grime volledig uitgelopen. Het was echt een beetje chaos. Mensen hadden paniekaanvallen. Mensen waren onderkoeld geraakt. Er zijn collega's aangevallen door bezoekers deze avond."



Huilen

Volgens Barte kregen de acteurs - ondanks de extreme weersomstandigheden - van de regisseur het verzoek om terug naar hun plek te gaan. "Ik ben huilend terug de zone in gegaan. Ik liep daar een half uur lang met m'n masker op te huilen. Steeds meer collega's haakten af." Even later zegt hij dan ook: "Het was een horroravond voor iedereen bij Walibi."



Uiteindelijk heeft de pompoenman de avond af kunnen maken door volledig uit zijn dak te gaan, ook al paste dat niet in zijn rol. "Ik ben door plassen gaan springen, ik ben door de modder gaan rollebollen, ik heb staan twerken op het podium." Op die manier werd hij weer een beetje warm.



Nooit goedgekeurd

"Wat ik daar stond te doen was elke andere dag nooit goedgekeurd door de productie. Maar nu waren er zo veel andere dingen bezig dat ze helemaal geen tijd hadden om naar mij te kijken, joh."