Walibi Holland

Dit was Wrong Turn: Into Darkness, de nieuwe halloweenattractie van Walibi Holland

Wie de nieuwe halloweenride van Walibi Holland gemist heeft, kan nog wel de audio beluisteren. Het pretpark presenteerde dit jaar de attractie Wrong Turn: Into Darkness als de belangrijkste toevoeging tijdens de Halloween Fright Nights. Filmen en fotograferen was niet toegestaan, maar op YouTube is wel de volledige soundtrack te vinden die te horen was in de karretjes.



Volgens het verhaal achter Wrong Turn: Into Darkness worden bezoekers meegenomen naar "de oorsprong van het kwaad". Ze nemen plaats in een grote golfkar met vijf rijen. Die brengt hen naar het evenemententerrein van Walibi, waar verschillende scènes zijn opgetuigd.

Bij de eerste stop begint een oude man tegen de passagiers te praten, met cryptische teksten als: "Wat men weet is wat men deelt, dus laat me delen wat ik weet. Niet ver hiervandaan is waar het begon. Waar het zwart van de nacht, de obscuriteit werd die nu bekendstaat als: Darkness."



Lichtprojecties

Als de kar verder rijdt, gaat het verhaal van de mysterieuze man door. Hij beschrijft Darkness als "een gitzwarte geestkracht gemaakt uit de pure verdorvenheid van de mens", die ook bekend staat als Hades, Tio Supay, Lucifer, Mania, Oni en Erebos. "Allemaal dezelfde kracht, in een andere vorm." Er verschijnen lichtprojecties met silhouetten op grote doeken. "De ziel is niet gemaakt voor het licht, enkel voor duisternis", klinkt het.



Daarna volgt een scène met een eerste schrikeffect. De stem beschrijft hoe Darkness met hulp van de mens "zorgde voor chaos, pijn en destructie". De scène erna is vormgegeven als een enorme ruïne met rokende puinhopen, waar acteurs met kettingzagen tevoorschijn komen. Even verderop verschijnen de volgelingen van Darkness, die bezoekers ook de stuipen op het lijf jagen.



Rookkanonnen

Vervolgens richt de stem zich rechtstreeks tot de passagiers. "Ik ben er altijd al geweest. Geef je over aan mij, want ík ben Darkness. En ik ben klaar voor jou. Je nadert. Ik voel dat je dichtbij bent." De finale vindt plaats in een oude boerderij, die voor de gelegenheid is getransformeerd tot de plek waar inzittenden oog in oog komen te staan met Darkness zelf. Het personage verschijnt in eerste instantie als een videoprojectie en later in de vorm van een verlicht silhouet in de rook. De gedaante komt alsmaar dichterbij, waarna op het allerlaatste moment rookkanonnen afgaan.



Wrong Turn: Into Darkness kostte 12,50 euro per persoon. De rit duurde zo'n tien minuten. Omdat de speciale effecten alleen werken als het buiten donker is, opende Wrong Turn steeds pas na 19.00 uur. Om de karretjes hingen gordijnen, die tijdens de rit geopend en gesloten werden door de acteurs. Niet alle passagiers kregen alles even goed mee: alle actie speelde zich af aan de rechterkant van de kar.



Voice-over

Of de beleving volgend jaar terugkeert, is nog niet duidelijk. De voice-over werd verzorgd door Fright Nights-regisseur Mart van den Hout. Het thema hing samen met de jaarslogan Darkness Takes Over. Ook in de rest van het park kwam het nieuwe personage terug: in de scare zones was af en toe een speciaal Darkness-geluid te horen, waarna de verlichting en muziek uitviel.