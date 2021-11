Plopsaland De Panne

Foto: Studio 100-helden op vernieuwde entree Plopsaland De Panne

Plopsaland De Panne heeft een vernieuwde ingang. Op een nieuw doek boven de hoofdentree prijken de silhouetten van de beroemdste Studio 100-figuren. Achtereenvolgens zijn dat Mega Mindy, Bumba, Heidi, Wickie de Viking, Maya de Bij, Samson, twee kabouters uit Kabouter Plop en Piet Piraat.



Nadat het vorige zeil tijdens een zware storm losraakte, besloot het Vlaamse attractiepark een nieuw doek te laten maken. Dat hangt inmiddels op zijn plek. Volgens een woordvoerder is het ontwerp, met een paars-blauwe sterrenhemel, speciaal bedoeld voor het winterseizoen.

Opvallende afwezige is K3. Zangeressen Hanne Verbruggen en Marthe De Pillecyn zijn momenteel op zoek naar een vervanger voor Klaasje Meijer. Zij is vertrokken bij de popgroep. Ook de merken Prinsessia, Kaatje van Ketnet en ROX, die in het verleden wel een plekje op de ingang hadden bemachtigd, ontbreken.