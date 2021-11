Mondo Verde

Limburgs attractie- en dierenpark kiest vrijwillig voor coronacheck

Bezoekers van een attractie- en dierenpark in Zuid-Limburg hebben vanaf zaterdag 6 november een coronapas nodig. Het kabinet stelt coronabewijzen nog niet verplicht in pretparken en dierentuinen, maar themapark Mondo Verde in Landgraaf kiest er vrijwillig voor. Dat bevestigt eigenaar Bert van der Honing aan Looopings.



Mondo Verde bestaat uit tuinen, dierenverblijven en attracties. Het park is 365 dagen per jaar geopend. "Als bezoekers het coronatoegangsbewijs niet willen tonen aan de kassa, zullen deze bezoekers geweigerd worden om het park te betreden", valt te lezen in voorwaarden die vandaag werden gepubliceerd.

Van der Honing wil geen risico nemen, vertelt hij. "Wij hopen op deze manier open te kunnen blijven. Dat is altijd beter dan dat met z'n allen weer dicht moeten. Wij voelen hier wel wat voor."



Mondkapjes

Een bijkomend voordeel is dat de binnenrestaurants open kunnen zonder extra check. Ook hoeven bezoekers geen mondkapjes meer te dragen. "Het scannen van de QR-codes bij de ingang is wel even werk, maar als je de situatie daarmee verder kunt oplossen, heeft dat onze voorkeur."



De eigenaar maakt zich naar eigen zeggen zorgen over de actuele coronacijfers. "We moeten reëel zijn: je ziet het aantal besmettingen weer oplopen en voordat je het weet gaat het land weer in lockdown. Daar zit niemand op te wachten. Hiermee hopen we langer open te kunnen blijven."



Ervaring

Men heeft al ervaring met de invoering van de coronacheck: zusterpark Kinderstad Heerlen vraagt er tegenwoordig ook om. In het kleinschalige overdekte pretpark staan op zo veel plekken terrassen dat de locatie gezien wordt als één grote horecagelegenheid met attracties.