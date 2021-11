Kermis

Vandalen beschadigen botsauto en trampolines op Vlaamse kermis

Vandalen hebben flink huisgehouden op de kermis in het Vlaamse gehucht Millegem, ten oosten van Antwerpen. Het afgelopen weekend raakte een botsauto beschadigd en werden er drie trampolines kapotgesneden. Dat melden regionale media.



De botsauto verdween zaterdagnacht. Na enkele tips op sociale media vond eigenaar Tommy Renaut hem maandag terug op zo'n 2 kilometer van de kermis. Het karretje was natgeregend en zat vol vuil. Ook bleek de onderkant beschadigd. De reparatie gaat naar verwachting 1000 euro kosten.

Maandagochtend ontdekte Franky Drutti dat drie van zijn vier trampolines kapotgesneden waren. Hij had slechts één reservedoek liggen en draait voorlopig dus op halve kracht. Het is de tweede keer in zeventien jaar tijd dat zijn trampolines eraan moesten geloven. Drutti denkt dat verveelde jongeren verantwoordelijk zijn voor het vandalisme.