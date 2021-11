Attractiepark Toverland

Honderden lampen en tientallen rookmachines: de techniek van de Halloween Nights in Toverland

Er komt heel wat bij kijken om de Halloween Nights in Toverland tot leven te wekken. Een medewerker verantwoordelijk voor de showtechniek onthult welke apparatuur er allemaal gebruikt wordt tijdens de populaire halloweenavonden in het Limburgse attractiepark. Zo zet Toverland dit jaar maar liefst 48 rookmachines in.



Ook wordt er gebruikgemaakt van 41 ventilatoren, 3200 liter rookvloeistof en 18 vlammenwerpers. Om bezoekers de stuipen op het lijf te jagen met akelige geluiden, staan verspreid over het park 23 subwoofers en 144 speakers. Alle techniek is aangesloten met behulp van 27,9 kilometer aan kabels.

De scare zones, spookhuizen en walkthroughs worden aangestuurd via een centraal showcontrol-netwerk. "Dit gaf onze technici enorme voordelen, namelijk dat er realtime aanpassingen konden worden gemaakt in de shows, zoals licht intensiteit en rookoutput", schrijft specialist Thijs Peeters op LinkedIn.



Sluitingstijd

Samen met twee collega's hield hij zich ook bezig met het lichtontwerp. Toverland zorgt voor een halloweensfeertje met 574 tijdelijke led-lampen en verschillende moving heads. Het installeren van al het materiaal gebeurde na sluitingstijd. Vijftien technici waren er tien nachten mee bezig.



Er is ongeveer 150 uur gestoken in het programmeren van de showeffecten in 3D. Dat programmeerwerk gebeurt al voordat er ook maar één lamp in het park staat: de shows staan al klaar in de computer als de bouw van start gaat.



Zaterdag

Wie de speciale effecten in het echt wil zien, kan aanstaande zaterdag nog terecht in het park. Dan vindt de dertiende en laatste Halloween Night van het seizoen plaats. Toverland is open van 10.00 tot 23.00 uur. Om 19.00 uur start het avondprogramma, met drie spookhuizen, twee walkthroughs en vijf scare zones.