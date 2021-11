Efteling

Efteling neemt entreegebouw Huis van de Vijf Zintuigen onder handen

De Efteling is bezig met het opknappen van het Huis van de Vijf Zintuigen, de sierlijke hoofdingang van het attractiepark. Sinds halverwege oktober vinden er werkzaamheden plaats bij het entreegebouw. Gespecialiseerde medewerkers inspecteren en vernieuwen de enorme houten constructie.



In eerste instantie was het linker gedeelte van het 43 meter hoge complex afgesloten voor een onderhoudsbeurt. Nu wordt er gewerkt aan de rechterzijde. Omdat ook de toiletten bij de entree geblokkeerd zijn, zette men op het parkeerterrein tijdelijke toiletwagens neer.

Een Efteling-voorlichtster kan niet veel kwijt over het project. "Er wordt inderdaad flink onderhoud gepleegd", laat ze aan Looopings weten. "Het vervangen van het riet op het dak hoort daar ook bij." Hoelang de renovatie gaat duren, is niet duidelijk.



Ontworpen

Het Huis van de Vijf Zintuigen werd ontworpen door wijlen creatief directeur Ton van de Ven, bekend van onder andere Fata Morgana, Droomvlucht, Villa Volta en Vogel Rok. De officiële opening vond bijna 26 jaar geleden plaats, in het voorjaar van 1996.