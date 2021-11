Legoland Deutschland Resort

Duits Legoland investeert 14 miljoen euro in 72 Ninjago-kamers

Het vakantiedorp van attractiepark Legoland Deutschland wordt volgend jaar uitgebreid met een Ninjago-wijk. Die bestaat uit 72 familiekamers. Het park zelf heeft al een gebied dat in het teken staat van de helden Kai, Cole, Jay, Zane, Nya en Lloyd.



De vier nieuwe gebouwen worden opgetrokken in Aziatische stijl en tellen elk twee verdiepingen. De kamers zijn 27 vierkante meter groot en bieden ruimte aan vier gasten. Er komt een aparte slaapkamer voor kinderen, die eruitziet als een diamantgrot. Daarin waken Lloyd en Kai over een waardevolle schat.

Ook kunnen de kleintjes aan de slag met een Lego-bouwplaat. Alle verblijven hebben verder een eigen terras of balkon. Twaalf oude vakantiehuizen met een piratenthema moeten wijken voor de nieuwbouw. 36 andere accommodaties worden ingrijpend gerenoveerd. In totaal kost het project ruim 14 miljoen euro.



Pinksteren

Volgens de directie van Legoland Deutschland bleek uit onderzoek dat veel gasten graag willen overnachten in een Ninjago-wereld. De nieuwe kamers zijn vanaf Pinksteren volgend jaar te boeken. Na deze uitbreiding ligt de totale capaciteit van het vakantiedorp op 2836 personen per nacht.