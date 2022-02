Dolfinarium

Eén Dolfinarium-dolfijn mag niet verhuizen naar China, oordeelt rechter

Het Dolfinarium in Harderwijk krijgt geen toestemming om een dolfijn te verplaatsen naar China. Eigenlijk was het de bedoeling om acht tuimelaardolfijnen, twee walrussen en twee Californische zeeleeuwen onder te brengen in een Chinees attractie- en dierenpark. De rechter heeft vandaag een stokje gestoken voor het exporteren van één van de dolfijnen.



Voor de dolfijn in kwestie - afkomstig uit de Verenigde Staten - gelden andere regels dan voor de overige dieren. Het dier mag namelijk niet voor overwegend commerciële doeleinden gebruikt worden. Volgens de rechter is het uit te sluiten dat dit uiteindelijk toch gebeurt in China.

In de uitspraak wordt gerefereerd aan het verhuizen van de beroemde Dolfinarium-orka Morgan naar een Spaans dierenpark in 2011. De exportvergunning specificeerde destijds dat de orka alleen voor wetenschappelijk onderzoek gebruikt mocht worden en geen onderdeel zou worden van een fokprogramma. Uiteindelijk deed ze gewoon mee aan de shows in het park. Ze raakte bovendien zwanger.



Geen bezwaren

Om een herhaling van zetten te voorkomen, grijpt de rechtbank nu in. De vergunning die het minsterie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit afgeeft voor de verhuizing, wordt voor de specifieke Amerikaanse dolfijn vernietigd. In het geval van de andere dieren ziet men juridisch gezien geen bezwaren.



De door het ministerie afgegeven vergunning is op 9 januari 2022 verlopen, maar het Dolfinarium heeft inmiddels een nieuwe vergunning aangevraagd. Dierenrechtenorganisaties gaan de komende tijd proberen om de verhuizing van de andere dieren ook te voorkomen.



Afspraken

Het Dolfinarium wil van de dolfijnen, walrussen en zeeleeuwen af om zo meer ruimte te creëren voor de resterende dieren. Op dit moment voldoen enkele verblijven in het park niet aan de Europese richtlijnen op het gebied van verrijking en oppervlakte. Met het ministerie zijn afspraken gemaakt om daar de komende jaren stap voor stap verandering in te brengen.



De beslissing van de rechter zorgt over het algemeen voor tevredenheid bij het Dolfinarium, vertelt parkmanager Alex Tiebot aan Looopings. Hij benadrukt dat er voorlopig geen dieren verhuisd worden, omdat er gewacht moet worden op de definitieve goedkeuring van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het agentschap onderzoekt momenteel of het Chinese park - Hainan Ocean Paradise - dierenhoudt, huisvest en verzorgt vergelijkbaar met de in Nederland geldende regels.



Vervolgstappen

"Voor de dolfijn die oorspronkelijk uit Amerika komt, waarvan de rechtbank heeft geoordeeld dat de RVO niet de juiste vergunning heeft afgegeven, bestuderen we onze vervolgstappen", aldus Tiebot. De twee zeeleeuwen zijn technisch gezien geen onderdeel van de vergunning, omdat voor die diersoort minder strenge regels gelden.