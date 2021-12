Looopings

Directeur Attractiepark Slagharen neemt eerste ingelijste Looopings-artikel in ontvangst

Dave Storm, de directeur van Attractie- & Vakantiepark Slagharen, is de trotse eigenaar van een ingelijst Looopings-artikel. In samenwerking met Pretparkwinkel.nl ontwikkelde Looopings de mogelijkheid om zelf een gepersonaliseerd nieuwsbericht te bestellen, voor aan de muur. Het eerste exemplaar werd deze week geschonken aan Storm.



"Iedereen kan nu zelf een Looopings-bericht bedenken en laten maken, met een titel en een foto naar keuze", vertelt initiatiefnemer Nando de Kroon van Pretparkwinkel.nl. "Dat wordt vervolgens thuis geleverd in een strakke lijst. Het ultieme kerstcadeau voor pretparkfans: zij kunnen nu helemaal losgaan met lollige titels en komische foto's."

Zo kreeg pretparkbaas Storm een artikel uitgereikt met de melige kop: 'Attractiepark Slagharen uitgeroepen tot beste attractiepark van Slagharen'. Het ludieke souvenir heeft een plekje gekregen in zijn thuiswerkkantoor, aldus de directeur.



Certificaat

Eén ingelijst Looopings-artikel, te bestellen via Pretparkwinkel.nl, kost 24,95 euro. Het nieuwsbericht wordt geleverd in een aluminium lijst van 32 bij 32 centimeter, inclusief een officieel 'Certificaat van Nepheid'. De bezorging vindt plaats binnen één tot vijf werkdagen.