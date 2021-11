Europa-Park

Strengere coronaregels voor bezoekers van Europa-Park

Bezoekers van Europa-Park krijgen te maken met strengere coronaregels. Vanwege de oplopende besmettingscijfers in deelstaat Baden-Württemberg is het tonen van een negatieve sneltest vanaf vandaag in principe niet meer voldoende om toegang te krijgen.



Het grootste attractiepark van Duitsland mag geen antigeentesten meer accepteren. Wie niet volledig gevaccineerd of recent hersteld is, zal een negatieve PCR-test moeten doen. Het testresultaat mag maximaal 48 uur oud zijn.

Voor kinderen tot en met 17 jaar geldt een uitzondering. Als zij nog naar school gaan, hebben ze alleen een identiteitsbewijs nodig. Wanneer ze niet meer op school zitten, zullen ze ook een negatief testresultaat moeten tonen. Dat mag in hun geval wél een antigeentest zijn. Voor gevaccineerde personen verandert er niets.



Parkeerplaats

Europa-Park heeft zelf één testcentrum waar PCR-testen worden afgenomen, namelijk op de parkeerplaats van themahotel El Andaluz. Die testlocatie is geopend van 08.00 tot 12.00 uur en van 16.00 tot 22.00 uur. Een snelle test - met een uitslag binnen 25 minuten - kost 131,50 euro. Wie genoegen neemt met een uitslag die de ochtend erna komt, is 89,90 euro kwijt.