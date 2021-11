Speelpark Oud Valkeveen

Noord-Hollands pretpark weigert coronapas: winteropening geannuleerd

De winteropenstelling van het Noord-Hollandse pretpark Speelpark Oud Valkeveen gaat niet door. De directie is het niet eens met de verplichte invoering van het coronatoegangsbewijs voor Nederlandse attractieparken. Die maatregel wordt hoogstwaarschijnlijk vanavond aangekondigd door het kabinet.



"Speelpark Oud Valkeveen sluit direct zijn deuren bij invoering verplichte coronapas", valt te lezen in een persbericht. De boodschap is ietwat overtrokken, want het park is al een tijdje gesloten. Op zondag 24 oktober eindigde het seizoen.

De komst van het coronabewijs heeft voorlopig dan ook geen consequenties voor het park. Maar omdat eigenaar Michael van de Kuit verwacht dat de coronacheck ook de komende maanden noodzakelijk zal zijn, wordt een geplande opening in de kerstvakantie bij voorbaat geschrapt.



Tweedeling

"Oud Valkeveen wil onder geen beding worden ingezet als middel voor een testsamenleving, noch voor het uitvoeren van maatregelen die voor een tweedeling in de maatschappij zorgen", luidt de verklaring. Het evenement Winter Valkeveen gaat om die reden niet door.



Van de Kuit protesteert al langer tegen de coronamaatregelen van het kabinet. In september kondigde Oud Valkeveen al aan faliekant tegen een coronacheck te zijn. Volgens het park heeft dat geleid tot "duizenden steunbetuigingen van bezorgde ouders, verzorgers, leerkrachten en kinderopvangorganisaties".