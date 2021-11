Disneyland Paris

Na negentien maanden weer vuurwerk in Disneyland Paris: Mickey's Magical Fireworks

In Disneyland Paris is dinsdagavond voor het eerst in meer dan negentien maanden weer een vuurwerkshow opgevoerd. Bezoekers konden om 21.00 uur kijken naar het muzikale avondspektakel Mickey's Magical Fireworks in het Disneyland Park. De soundtrack klonk bij Disney-fans bekend in de oren.



Voor de ruim elf minuten durende voorstelling wordt namelijk de muziek gebruikt van Mickey's Mix Magic, een vuurwerk- en projectieshow in het Amerikaanse Disneyland Resort in Californië. Die bestaat uit danceversies van iconische nummers uit The Jungle Book, The Aristocats, Aladdin, Coco en Frozen.

Ook Grim Grinning Ghosts, het themalied van spookhuis Haunted Mansion en de Parijse variant Phantom Manor, komt erin voor. De show begint en eindigt met het aanstekelijke nummer It's a Good Time, dat gecomponeerd werd voor de 90e verjaardag van Mickey Mouse in 2018.



Lake Disney

Mickey's Magical Fireworks is de vervanger van het jaarlijkse evenement Disney's Magical Fireworks and Bonfire, dat traditiegetrouw plaatsvindt om de periode tussen het halloween- en kerstseizoen te overbruggen. Voorheen werd het vuurwerk afgeschoten boven Lake Disney in Disney Village.



De speciale avondshow bij het kasteel van Doornroosje is er ook op donderdag 4 en dinsdag 9 november. Op zaterdag 13 november 2021 start het kerstseizoen van Disneyland Paris, in eerste instantie zonder vuurwerk. Avondvoorstelling Disney Illuminations keert naar verwachting pas terug op dinsdag 21 december.