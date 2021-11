Scare Me

Bezoeker raakt telefoon kwijt in spookhuis: scare actor gaat los

Raak je telefoon niet kwijt in een spookhuis. Dat is de boodschap van een bezoeker van horror-evenement Scare Me in Almere. In een komisch TikTok-filmpje laat ze zien wat er gebeurde toen ze haar smartphone verloor tijdens een bezoek aan Kill It, een interactief doolhof met scare actors.



In Kill It worden bezoekers opgejaagd door hysterische, angstaanjagende clowns. Een acteur die het mobieltje vond, besloot eerst even te spelen met de camerafunctie voordat hij de telefoon inleverde.

Toen de vrouw na afloop haar digitale fotoalbum opende, bleek dat de gruwelclown zich behoorlijk had uitgeleefd. Het resultaat is te zien in een korte TikTok-video.



Horrorbelevingen

Scare Me duurt nog tot en met zaterdag 13 november. Het evenement bestaat dit najaar uit zes verschillende horrorbelevingen. Naast Kill It zijn dat The Mansion, Writer's Block, Baku, Pirates Adventure en The Ride.