Walibi Holland

Bijzonder: slechts één aanhouding tijdens Halloween Fright Nights 2021 in Walibi Holland

Walibi Holland kijkt terug op een opvallend rustig verlopen halloweenperiode. Normaal gesproken moet de politie meerdere keren ingrijpen tijdens de drukbezochte Halloween Fright Nights. In 2019 werden bijvoorbeeld vijftien bezoekers opgepakt, onder meer vanwege mishandeling en het bezit van drugs of wapens.



Vorig jaar moest het evenement al na twee dagen stopgezet worden vanwege de coronasituatie. Bovendien lag de capaciteit toen bijzonder laag. Dit jaar waren er weer Fright Nights met hogere bezoekersaantallen: zo'n 15.000 personen per avond. Dat heeft echter niet gezorgd voor veel calamiteiten.

Volgens een woordvoerder van de politie vond er verspreid over twaalf dagen welgeteld één aanhouding plaats. Dat betrof een ruzie op het parkeerterrein, op de allerlaatste avond. "Dit is voor het volledige halloweenseizoen ook het enige incident waar wij als politie bij betrokken zijn geweest", aldus de politievoorlichter. "Verder zijn er geen bijzonderheden te melden."



Vaccinatie

Omdat de halloweenactiviteiten geclassificeerd werden als evenement, werkte Walibi Holland in oktober met het coronatoegangsbewijs. Alle bezoekers moesten bij de entree een vaccinatie-, herstel- of testbewijs laten zien. Wie weigerde mee te werken, kwam niet naar binnen. Personeelsleden werden niet gecheckt.