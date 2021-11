Nieuws

Voorlopig geen coronacheck bij Nederlandse pretparken en dierentuinen, maar wel extra maatregelen

De attractie- en dierenparken in Nederland hoeven voorlopig niet te vragen om een coronatoegangsbewijs. Bezoekers mogen ook vanaf zaterdag 6 november gewoon naar binnen zonder coronacheck. Wel worden op die datum andere coronamaatregelen geherintroduceerd, zoals het dragen van mondkapjes in binnenlocaties.



Tijdens de persconferentie van demissionair premier Mark Rutte op dinsdagavond werden pretparken en dierentuinen tegen alle verwachtingen in niet genoemd. Eerder lekte uit dat het kabinet van plan was om de coronapas ook daar verplicht te stellen. Omdat er een wetswijziging voor nodig is, laat die verandering nog op zich wachten.

De CoronaCheck-app moet al gebruikt worden in de horeca en in bioscopen. Doorstroomlocaties als attractie- en dierenparken ontsprongen de dans. Alleen bij binnenrestaurants met zitplaatsen hadden bezoekers een coronabewijs nodig. Daar komen zaterdag buitenterrassen bij. Ook zwembaden, sportscholen, musea en kermissen hebben te horen gekregen dat ze met het coronabewijs moeten gaan werken.



Boete

Aangezien het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen blijft toenemen, wordt de mondkapjesplicht weer van stal gehaald. Vanaf zaterdag moeten er mondmaskers gedragen worden in publiek toegankelijke gebouwen en overdekte gebieden waar geen coronatoegangsbewijs gehanteerd wordt. Die regel gold ook al tussen 1 december 2020 en 26 juni 2021. De boete voor het weigeren van een mondkapje bedraagt 95 euro.



Het kabinet roept Nederlanders ook op om waar mogelijk anderhalve meter afstand te houden. Vooralsnog gaat het om een dringend advies en geen harde regel. Voor de pretparken en dierentuinen is dat een hele opluchting. Zij hebben net alle hekken, borden, strepen en schotten weggehaald die nodig waren om bezoekers afstand te laten houden. Ook voor de capaciteit van attracties zou afstand houden desastreus zijn, omdat dan niet alle zitplaatsen benut kunnen worden.



Bezoekersaantallen

Hoewel de coronapas voorlopig niet wordt ingevoerd in de pretparkwereld, lijkt het een kwestie van tijd voordat het coronatoegangsbewijs ook in attractie- en dierenparken de norm wordt. Branchevereniging Club van Elf ziet dat niet zitten. Men vreest voor een terugloop in de bezoekersaantallen.



De organisatie wijst op testdagen in april 2021, toen enkele pretparken, dierentuinen en andere dagattracties bij wijze van proef opengingen mét coronacheck. Daar was niet veel animo voor. Toen was echter nog bijna niemand gevaccineerd. Op dit moment is van alle personen van 18 jaar en ouder bijna 84 procent volledig ingeënt. Voor de meeste Nederlanders zal de aanpassing dus niet zorgen voor een extra drempel.



Uitverkocht

Eén groot pretpark in Nederland heeft afgelopen maand al gewerkt met het coronatoegangsbewijs. In Walibi Holland was de CoronaCheck-app verplicht tijdens het volledige halloweenseizoen in oktober. Bezoekers lieten zich er niet door afschrikken: elf van de twaalf halloweenavonden waren volledig uitverkocht, met zo'n 15.000 bezoekers per avond.



Voor een hoop parken zal de regel de komende tijd überhaupt geen effect hebben, omdat ze 's winters sowieso gesloten zijn. Bij onder meer Walibi Holland, Avonturenpark Hellendoorn, Drievliet, Julianatoren, Verkeers- en Attractiepark Duinen Zathe, Dinoland Zwolle, Drouwenerzand Attractiepark en Linnaeushof is het seizoen al voorbij.