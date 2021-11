Efteling

Bamboehutjes staan overeind bij nieuwe waterspeelplaats Efteling

De bouw van de nieuwe Efteling-attractie Archipel neemt een vlucht. Nadat vorige week de ondergrond van de waterspeelplaats werd aangelegd, zijn onlangs twee nieuwe bamboehutjes op het terrein verschenen. Een derde hutje, afkomstig uit het voormalige Avonturen Doolhof, stond er al.



Dat bouwwerk is wel voorzien van een nieuw rieten dak, net als overkapping van de aangrenzende scheepjesmolen Sirocco. Bij de vervanger van Monsieur Cannibale wordt de wachtrij opnieuw aangelegd.

Ook de omgeving van beide attracties krijgt vorm. Er verschijnen steeds meer thema-elementen, zoals keien, muurtjes en rotsen. Daarmee ontstaat een nieuw themagebied in de Efteling: de Wereld van Sindbad.



Vogel Rok

Uiteindelijk worden ook achtbaan Vogel Rok en restaurant Panorama bij het project betrokken. De eerste fase, die 2,8 miljoen euro kost, moet in december 2021 opgeleverd worden. Een openingsdatum is nog niet bekend.