Walibi Holland

Video: Walibi-directrice speelt voor scare actor tijdens laatste halloweenavond

Mascha Taminiau, de directrice van Walibi Holland, heeft zichzelf zondagavond van een totaal andere kant laten zien. Op de laatste avond van de Halloween Fright Nights 2021 hielp ze een handje mee als scare actor in één van de scare zones.



Bezoekers konden de directrice tegenkomen in Pirate's Cove, het piratengebied bij waterbaan Crazy River. Daar vertolkte ze de rol van scheepsdame. Taminiau speelde ongeveer een kwartier mee. De Fright Nights duren van 18.00 tot 23.00 uur.

Het is niet voor het eerst dat de Walibi-bazin zich liet omtoveren tot scare actor. Tijdens voorgaande edities was ze al eens geest in spookhuis Jefferson Manor en caravanbewoonster in walkthrough Campsite of Carnage.