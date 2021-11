Walibi Holland

Regen speelt Walibi Holland parten: auto's vast in de modder en onderkoelde acteurs

Aanhoudende regenbuien hebben zondagavond voor problemen gezorgd in Walibi Holland. Tijdens de laatste avond van de Halloween Fright Nights regende het zo hard dat een hoop acteurs uitvielen. Eén van de halloweenattracties moest tijdelijk gesloten worden vanwege wateroverlast. Bovendien kwamen auto's vast te staan op de parkeerplaats.



Toen de halloweenavond om 18.00 uur losbarstte, kwam het met bakken uit de hemel. Veel scare actors hadden het na verloop van tijd zo koud dat ze noodgedwongen moesten opgeven. Sommige acteurs kampten zelfs met onderkoelingsverschijnselen. Daardoor bleef er in de scare zones uiteindelijk slechts een handjevol personages over.

De regen zorgde er ook voor dat de wachtrijen bij de spookhuizen blank kwamen te staan. Bij de nieuwe zombie-walkthrough The Final Hideout was sprake van zo veel wateroverlast dat de openluchtattractie een tijdje dicht moest. Na ruim een half uur was de walkthrough weer toegankelijk, hetzij met een aangepaste looproute.



Blubber

Op het parkeerterrein trof een deel van de bezoekers nog een onaangename verrassing aan. Door de harde regen kwamen enkele tientallen auto's vast te staan in de modder. In de natte blubber konden automobilisten niet meer voor- of achteruit.



Toen provisorische oplossingen niet bleken te werken, moest Walibi een tractor inzetten om de vastgelopen wagens één voor één uit de modder te trekken. Dat nam een hoop tijd in beslag. Het pretpark was geopend tot 23.00 uur. Er waren zo'n 15.000 bezoekers aanwezig.