Attractiepark Toverland

Kletsnatte Halloween Night in Toverland: enorme wachtrij voor droger

Toverland heeft een kletsnatte halloweenavond achter de rug. Door het slechte weer waren veel bezoekers na verloop van tijd doorweekt. Zij besloten vervolgens massaal een droogautomaat op te zoeken.



Dat zorgde voor een komisch beeld, toen bij de droogmachine in themagebied Wunderland één van de langste wachtrijen in het park ontstond. In een filmpje is te zien hoe de gigantische rij zich uitstrekt langs de ingang van waterbaan Expedition Zork.

De drooginstallatie bestaat uit een huisje waar na het inwerpen van muntgeld hete lucht in wordt geblazen. Op die manier kunnen natte bezoekers zich weer een beetje laten opwarmen.



Dertien

Twaalf van de dertien Halloween Nights in Toverland zitten er na vanavond op. Volgende week is er nog één laatste halloweenavond, op zaterdag 6 november.