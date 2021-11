Avonturenpark Hellendoorn

Halloween-actrice Avonturenpark Hellendoorn naar het ziekenhuis na ongeluk

Een actrice van halloween-evenement Screams in Avonturenpark Hellendoorn is zaterdag gewond geraakt bij een ongeluk. Ze gleed uit bij het spookhuis Horror Hotel, waardoor ze haar stuitje brak. Dat melden betrokkenen aan Looopings.



De scare actor moest per ambulance afgevoerd worden naar het ziekenhuis. Het slachtoffer bracht er rest van de avond door. Ter plekke bleek dat ze ook een scheurtje in haar elleboog had. Ze maakt het inmiddels goed.

Een woordvoerder van het Overijsselse pretpark kan bevestigen dat er een incident heeft plaatsgevonden met een actrice tijdens de laatste Screams-avond van het seizoen. In totaal waren er dit jaar vier halloweenavonden.



Gesloten

Horror Hotel is één van de drie haunted houses in Hellendoorn, naast Death Lab en House of Witches. Vanaf vandaag is het attractiepark gesloten voor de jaarlijkse winterstop. Die duurt tot volgend voorjaar.