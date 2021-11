Dolfinarium

Dierenrechtenactivist gearresteerd na verstoren Dolfinarium-show

Dierenrechtenactivist Peter Janssen, beter bekend als de Vegan Streaker, is vanmiddag opgepakt in het Dolfinarium. Nadat hij op 28 augustus een dolfijnenshow verstoorde, kreeg Janssen een officieel parkverbod. Dat verbod lapte hij vandaag aan zijn laars.



De actievoerder stapte opnieuw binnen in het Dolfinarium, waar hij wederom de dolfijnenvoorstelling Oceanica verstoorde. "Hij is gearresteerd door de politie en meegenomen naar het bureau", meldt een woordvoerder aan Looopings.

Janssen had al laten weten dat hij vaker zou gaan opduiken. "Het Dolfinarium is zeker gewaarschuwd", vertelde hij onlangs aan Omroep Gelderland. "We zullen niet stoppen totdat de shows gestopt zijn en het park gesloten is." Vorige keer werd hij niet aangehouden.



Protocol

Het Dolfinarium heeft tegenwoordig een speciaal protocol voor acties van dierenactivisten. Er wordt dan een vooraf opgenomen bandje gestart waarin een voice-over uitlegt waarom de show stilgelegd is. "Het Dolfinarium betreurt het dat deze activisten niet met ons in gesprek gaan, maar in plaats daarvan naar zulke extreme middelen grijpen en daarbij onze dieren mogelijk in gevaar brengen", klinkt het vervolgens.



Activisten klagen al jaren over het Harderwijkse park. Ze beweren dat de dieren in erbarmelijke omstandigheden moeten leven. Ook vinden ze het schandalig dat dieren onderdeel zijn van shows. Dat het Dolfinarium van plan is om twee walrussen, acht dolfijnen en twee zeeleeuwen naar een attractiepark in China te verhuizen, zorgt voor nog meer woede.