Phantasialand

Aparte wachtrij voor eerste karretje in flying coaster Phantasialand

Wie voorin wil in F.L.Y., de spectaculaire flying coaster van Phantasialand, kan sinds kort aansluiten in een aparte wachtrij. Het Duitse pretpark heeft een speciale rij in gebruik genomen voor bezoekers die per se in het eerste karretje willen plaatsnemen.



Passagiers leggen de rit in F.L.Y. liggend af. Na vertrek uit het station draaien de stoelen in de trein, waardoor inzittenden op hun buik in een harnas liggen. Dat zorgt voor een bijzondere vliegbeleving, die nog intenser aanvoelt op de eerste rij. Bezoekers zien dan immers geen andere karretjes.

F.L.Y. ging vorig jaar september open. Tot nu toe was het niet mogelijk om zelf een zitplaats te kiezen. De nieuwe wachtrij zorgt er wel voor dat bezoekers op drukke dagen een hoop geduld moeten hebben. Een bordje maakt melding van een extra wachttijd van maar liefst honderd minuten.