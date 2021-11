Walibi Holland

Vechtpartij op parkeerplaats Walibi Holland: 22-jarige man opgepakt

Op de parkeerplaats van Walibi Holland is zondagavond gevochten. Twee bezoekers gingen met elkaar op de vuist. De aanleiding is niet duidelijk. Uiteindelijk werd één man aangehouden door de politie.



Het pretpark was tot 23.00 uur geopend voor de laatste avond van de Halloween Fright Nights 2021. Door de harde regen kwamen enkele tientallen auto's vast te staan op het modderige parkeerterrein. Tegelijkertijd sloeg bij twee automobilisten de vlam in de pan.

De politie spreekt zelf over een "verkeersconflict". Een 26-jarige man uit de gemeente Moerdijk raakte gewond bij het gevecht. Kort na het incident kon een 22-jarige man uit Rotterdam worden aangehouden.



Ambulance

"Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt", laat een politiewoordvoerder weten aan Looopings. Er kwam ook een ambulance ter plaatse. De verdachte zat vanochtend nog vast.