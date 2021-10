Het Arsenaal Vlissingen

Volledige inboedel van gesloten pretpark Het Arsenaal wordt geveild

Wie mooie herinneringen heeft aan het gesloten piratenpretpark Het Arsenaal, kan nu een blijvend aandenken in huis halen. De volledige inboedel van het overdekte attractiepark in Vlissingen wordt geveild. In totaal gaan maar liefst 747 verschillende items onder de hamer.



Het Arsenaal was op donderdag 30 september 2021 voor de allerlaatste keer geopend. De locatie wordt omgebouwd tot een hotel. Alle attracties, decorstukken, exposities, aquaria en technische installaties moeten het veld ruimen.

Opvallende veilingitems zijn bijvoorbeeld een scheepssimulator, speeltoestellen, decors van het Piratenhol, modellen van zeilschepen, een pratend schilderij, de oude personeelskleding, informatieborden en originele aquaria, inclusief pompen en filters.



Animatronics

Pretparkfans zullen met name geïnteresseerd zijn in beelden en animatronics van piraten en papegaaien. De veiling omvat echter ook kantoorartikelen, kasten, speakers, barcodescanners, tafels, stoelen, een brandblusser, een vrieskist, keukenapparatuur, lantaarns en kunstplanten.



Vanaf dinsdag 2 november is het mogelijk om een bod uit te brengen. Dat kan via de website van BVA Auctions: bva-auctions.com. Het ophalen van de rekwisieten gebeurt op maandag 29 november.