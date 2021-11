Wunderland Kalkar

Wunderland Kalkar presenteert autosafari met kerstmarkt en nostalgische kermis

Nederlanders die na 17.00 uur iets willen beleven, kunnen de komende weken terecht in het Duitse pretpark Wunderland Kalkar. Het attractiepark, gelegen op een kwartier rijden van de Nederlandse grens, biedt tijdens de kerstperiode een heuse autosafari aan. Bezoekers kunnen 's avonds een winters landschap met lampjes, dennenbomen en kerstdecoraties ontdekken vanuit hun eigen wagen.



In Nederland is momenteel een avondlockdown van kracht, waarbij niet-essentiële sectoren na 17.00 uur worden stilgelegd. De zogeheten Winter Wunderland Drive-In van Wunderland Kalkar vindt plaats op donderdagen, vrijdagen, zaterdagen en zondagen tot en met 16 januari 2022, van 16.00 tot 22.00 uur. Alleen op kerstavond en nieuwjaarsdag gaat het evenement niet door.

Tickets zijn online verkrijgbaar, voor 15 euro per auto. De drive-in werd eind vorig jaar voor het eerst georganiseerd, als een coronaproof uitje tijdens de lockdown. Dat bleek zo'n groot succes dat het concept uiteindelijk verlengd is tot half maart 2021. Het kerstthema maakte toen plaats voor een circusthema. Wunderland Kalkar werkt samen met het Nederlandse Circus Maximum.



Kamelen

De route van 1,5 kilometer loopt langs verlichte attracties en een circustent met onder meer kamelen, lama's, ezels, struisvogels en paarden. Nieuw dit jaar is dat er bij de uitgang een nostalgische kermis en een kerstmarkt te vinden zijn. Die onderdelen kunnen ook bezocht worden zonder een ticket voor de safari. Ze zijn open van 15.00 tot 22.00 uur, als de weersomstandigheden het toelaten. Voor de kermis en kerstmarkt geldt de 2G-regel. Het dragen van een mondkapje is eveneens verplicht.