Skyline Park

Duits pretpark maakt plannen voor spectaculaire 70 meter hoge achtbaan

Een pretpark in Zuid-Duitsland treft voorbereidingen voor de komst van een gigantische nieuwe achtbaan. Attractiepark Skyline Park is van plan om in 2024 een rollercoaster te openen van maar liefst 70 meter hoog. Dat vertelt directeur Joachim Löwenthal in een interview.



Met de aanwinst wil hij de concurrentiepositie van het park verbeteren. Löwenthal spreekt in gesprek met dagblad Augsburger Allgemeine over een achtbaan met een lengte van 1200 meter, gebouwd door de Duitse fabrikant Gerstlauer.

Er zou 8 tot 10 miljoen euro mee gemoeid zijn. Verdere details ontbreken nog.



Silver Star

In Duitsland staan momenteel twee coasters die nog hoger zijn: Der Schwur des Kärnan in Hansa-Park en Silver Star in Europa-Park. Beide banen hebben een hoogte van 73 meter. Skyline Park, gelegen in deelstaat Beieren, telt nu nog zes verschillende achtbanen.