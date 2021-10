Walibi Holland

Video: Eddie de Clown sluit Halloween Fright Nights 2021 af met 'episch vuurwerkspektakel'

De Halloween Fright Nights in Walibi Holland zitten er na vanavond op. Mascotte Eddie de Clown neemt op geheel eigen wijze afscheid van zijn publiek: in een speciale video voor Looopings heeft hij nog één laatste verrassing in petto.



Eddie kijkt naar eigen zeggen terug op een fantastische editie. "En op dit nou nog groter en epischer af te sluiten, heb ik speciaal voor vandaag, voor jullie alleen, een episch vuurwerkspektakel." De clown belooft een "twintig minuten durend gigantisch geheel".

De Fright Nights vonden dit jaar plaats op twaalf dagen, waarvan er elf volledig uitverkocht waren. Walibi kwam met drie grote toevoegingen: walkthrough The Final Hideout, halloweenride Wrong Turn: Into Darkness en After Dark; horror-overnachtingen in vakantiepark Walibi Village.