Europa-Park

Video: bezoekers Europa-Park verrast met live-acteur in darkride

Eén van de figuren in de Europa-Park-attractie Piraten in Batavia kwam gisteren plotseling tot leven. Bezoekers die vrijdagmiddag in de bootjesdarkride stapten, zagen hoofdpersonage Bartholomeus van Robbemond staan als live-acteur.



Van Robbemond komt in veel scènes voor als animatronic. Dit keer begon hij onverwachts tegen opvarenden te praten als mens van vlees en bloed. Een fansite wist het moment vast te leggen op beeld. Daarbij gooide de piraat een touw naar de passerende boot.

De rol van Van Robbemond werd gespeeld door Remo Schulze. Hij vertolkte de rol ook in filmpjes in de aanloop naar de opening van de attractie, in de zomer van 2020. Wat de aanleiding was voor de actie, is niet bekendgemaakt.