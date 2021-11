Eloria - Erlebnisfabrik

Veiling: rekwisieten van Duitse horrorattractie gaan onder de hamer

Zelf een spookhuis beginnen? De decors van een grote Duitse horrorattractie worden geveild. Erlebniswelt Grusellabyrinth NRW, gelegen in Bottrop, ging begin 2020 failliet. Er kwam een nieuwe eigenaar, die onlangs een nieuw concept aankondigde.



De griezelbeleving wordt momenteel omgebouwd tot een "avonturenwereld" met games, escape rooms en andere interactieve thema-ervaringen, onder de noemer Eloria - Erlebnisfabrik. Op woensdag 3 november kunnen geïnteresseerden bieden op de oude horror-rekwisieten.

Vanaf 18.00 uur is iedereen welkom om de kettingzagen, kostuums, maskers en decoraties te bekijken. Om 20.00 uur start de veiling. Vooraf reserveren is niet nodig. Men vraagt bij de entree om een vaccinatie-, herstel- of testbewijs.



Acteurs

Erlebniswelt Grusellabyrinth NRW opende in 2015. De trekpleister bestond uit zestien scènes met acteurs en drie doolhoven. De eerste onderdelen van opvolger Eloria zijn al beschikbaar. In 2022 moet de volledige transformatie zijn afgerond.