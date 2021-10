Liseberg

Christelijke kritiek op halloweenviering in Zweeds pretpark

Het Zweedse pretpark Liseberg krijgt er flink van langs in een lokale christelijke krant. Ene Lisa Stenberg ergert zich aan de halloweenviering in het park, die ze omschrijft als een "verheerlijking van geweld, horror en terreur". De directeur van Liseberg reageert scherp op de kritiek.



Christenen herdenken op 1 november de doden tijdens Allerheiligen. Deze feestdag wordt volgens Stenberg inmiddels weggedrukt door Halloween, dat een dag eerder plaatsvindt. Ze vindt het onbegrijpelijk dat het "gemeentelijk pretpark Liseberg" meegaat in dit morele verval.

Stenberg gebruikt in dagblad Dagen grote woorden om haar standpunt duidelijk te maken: "Wat een onschuldig spel lijkt voor kinderen en volwassenen flirt met een hele industrie van gadgets, snoepjes en kostuums die zinspelen op geweld en horror." Ze noemt Halloween een feest "voor alle aanbidders van occultisme met rituelen van hekserij en waarzeggerij".



Geloof

In deze donkere coronaperiode zou Liseberg de bezoekers juist geloof in de toekomst moeten bijbrengen, vindt Stenberg. "Ik zie gewoon niet in hoe een pretpark, dat deels wordt gefinancierd met ons belastinggeld, het als zijn taak kan zien om een drijvende kracht te zijn in de halloweencultuur."



De schrijfster eindigt haar stuk met een vraag aan Andreas Andersen, de directeur van het pretpark: "Waarom drijft Liseberg de spot met angst en geweld tegen kinderen en jongeren?"



Bevrijdend

Andersen reageert in dezelfde krant scherp op de kritiek. Hij zegt dat het park meegaat in veranderende sociale tradities, maar ook nog steeds Kerstmis viert. Bovendien zou Stenberg Halloween niet al te serieus moeten nemen. "De horrorhuizen zijn nooit gevaarlijk en moedigen geen geweld aan. Het is een spektakel. Het draait allemaal om doen alsof. Angst ervaren, in een situatie die ongevaarlijk is, kan ook bevrijdend - en juist gezond - zijn in een donkere tijd."



Daarnaast benadrukt Andersen dat Liseberg geen gemeentelijke subsidie ontvangt. Het park is eigendom van de stad Göteborg, maar opereert zelfstandig.