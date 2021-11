Nieuws

Niet gevaccineerd? Dit zijn de testmogelijkheden bij de Belgische pretparken

Alle attractieparken in België vragen sinds afgelopen week om een coronatoegangsbewijs. Met een zogeheten covid safe ticket moeten bezoekers van 16 jaar en ouder aantonen dat ze gevaccineerd, genezen of getest zijn. Wie niet ingeënt is tegen het coronavirus, zal in de meeste gevallen een test moeten doen. Dat kan echter niet bij alle Belgische pretparken.



Slechts enkele parken hebben een eigen testcentrum opgetuigd op de parkeerplaats. Dat zijn Walibi Belgium, Bobbejaanland en Bellewaerde Park. Er zijn wel kosten aan verbonden. De drie parken waarschuwen dat de testlocaties een lage capaciteit hebben.

Om lange wachtrijen te voorkomen, raadt men aan om vooraf elders een coronatest te doen. Dat kan een PCR-test zijn die maximaal 72 uur oud is of een antigeentest van maximaal 24 uur oud. Het resultaat kan geladen worden in de Belgische app CovidSafeBE of de Nederlandse app CoronaCheck. Daarmee wordt vervolgens een QR-code gegenereerd.



Dierentuinen

Plopsaland De Panne, Plopsa Coo, Plopsa Indoor Hasselt, Plopsa Station Antwerpen en Boudewijn Seapark bieden zelf geen testmogelijkheid aan. Ook de dierentuinen Pairi Daiza, ZOO Antwerpen en ZOO Planckendael maken er geen melding van.



Tot wanneer de Belgische parken met een coronacheck moeten werken, is nog niet duidelijk. Bij de meeste pretparken duurt het seizoen nog tot en met zondag 7 november. Plopsaland, Plopsa Indoor, Plopsa Station en Boudewijn Seapark zijn ook 's winters geopend.