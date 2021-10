Walibi Holland

Laatste kans: Walibi Holland gooit nog handjevol halloweentickets in de verkoop

Wie geen tickets heeft kunnen bemachtigen voor de Halloween Fright Nights in Walibi Holland, krijgt nog één laatste kans. Het pretpark biedt nog een handjevol entreekaarten aan voor zaterdag 30 en zondag 31 oktober. Die zijn nu verkrijgbaar op de Walibi-site, zolang de voorraad strekt.



Het gaat om 666 toegangsbewijzen: het getal van de duivel. Wordt het komend weekend drukker dan verwacht? "Nee, de tickets voor deze actie waren al ingecalculeerd in de capaciteit", verduidelijkt de woordvoerster.

Eerder liet Walibi weten dat alle resterende Fright Nights-dagen volledig uitverkocht waren. Daarmee zaten elf van de twaalf dagen vol: een record. De capaciteit van het park ligt wel lager dan gewoonlijk vanwege het coronavirus.



Darkness

De slogan van de Halloween Fright Nights luidt dit jaar Darkness Takes Over. Het attractiepark wordt gedomineerd door een duivelse onzichtbare kracht die Darkness wordt genoemd. Het thema komt ook terug in de nieuwe halloweenride Wrong Turn: Into Darkness.